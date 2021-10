Primo giorno di green pass obbligatorio al lavoro, Marsilio: "Nessun problema in Abruzzo"

Nessun problema in Abruzzo relativamente all'introduzione dell'obbligo del green pass per potersi recare nei luoghi di lavoro da oggi, venerdì 15 ottobre.

A dirlo è Marco Marsilio, presidente della giunta regionale, come riferisce l'agenzia Dire.

«Sul green pass al momento non mi risultano problemi», dice Marsilio, «mentre in altre regioni ci sono tensioni molto forti, qui noi anche grazie ad attività di vaccinazione, dialogo e all'informazione che abbiamo fatto, probabilmente abbiamo risultati diversi. Per dire, nel porto di Ortona non ci sono problemi di mancanza di vaccinazione e quindi di personale che non si intende lavorare, l'attività al porto si svolge regolarmente. Ieri ho sentito il direttore generale della Tua per capire se il servizio pubblico del trasporto avrebbe avuto ripercussioni e nelle previsioni fatte ieri non ci sarebbero state soprattutto per le ore di punta in nessuna delle province, tranne che probabilmente un modestissimo problema valutabile intorno a pochi punti percentuali di potenziale potenziale riduzione del servizio nell'area metropolitana di Pescara. È tutto da verificare. Vediamo se accadrà, ma penso che questo dimostri che l'Abruzzo è in grado di affrontare anche questo passaggio».