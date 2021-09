Green Pass per accedere a funivie e seggiovie, Vacca: “Aiutiamo il turismo invernale a ripartire”

Per il deputato del M5S "stabilire regole certe, garantendo la sicurezza della fruizione turistica senza penalizzare ulteriormente gli operatori, è un importante contributo alla ripresa dell'intero settore"

Il Green Pass potrà essere utilizzato anche per accedere a funivie e seggiovie. Ne dà notizia il deputato pescarese del M5S Vacca, spiegando che "la scorsa settimana abbiamo impegnato, con un nostro ordine del giorno, il governo a intervenire in tal senso e ora è arrivato l'accoglimento dei nostri emendamenti in Commissione Affari sociali?".

Vacca parla di "una notizia importante perché la piena ripresa dell'attività sciistica è una priorità per il destino delle aree montane abruzzesi: stabilire regole certe, garantendo la sicurezza della fruizione turistica senza penalizzare ulteriormente gli operatori, è un importante contributo alla ripresa dell'intero settore", conclude l'esponente pentastellato.