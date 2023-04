Oltre 300 persone al convegno "Legalità, mafia, anticorruzione", Pettinari (M5s): "Dai cittadini è arrivato un segnale forte" [VIDEO]

Oltre 300 persone hanno gremito la sala consiliare del Comune per il convegno “Legalità, antimafia e anticorruzione” organizzato dal vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s) in collaborazione con l'associazione Codici e l'associazione Costituzione e libertà e che ha visto la partecipazione di molte autorità, ma soprattutto di persone comuni.

È lui stesso a dare i numeri e tracciare il bilancio dell'evento nel corso del quale diversi sono stati i cittadini che ritorsioni le hanno subite, come la donna cui hanno bruciato l'auto nel quartiere Rancitelli o un'altra residente in via Rigopiano che ha subito diverse minacce e che proprio a Pettinari si era rivolta per denunciare la situazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Episodi di cronaca noti, insomma, e situazioni spesso difficili da denunciare. Proprio le loro voci hanno rappresentato quel coraggio di dire no alla violenza, anche solo verbale, alle ritorsioni e alla paura. Un concetto questo che Pettinari, anche grazie agli interlocutori che hanno seduto con lui al tavolo e cioè l'ex procuratore capo Nicola Trifuoggi, l'avvocato Tiziano Massimi e Giovanni D’Andrea Presidente regionale dell’associazione antiracket e antiusura Codici.

“Parlate di mafia, parlate di anticorruzione, questo è il segnale molto forte che è uscito questa sera. Non voltarsi mai dall'altra parte. Sono stati tantissimi i cittadini che hanno partecipato e sono rimasti soddisfatti dell'interlocuzione che c'è stata – dichiara alla fine dell'evento il vicepresidente del consiglio regionale -. Abbiamo avuto anche autorevolissimi rappresentanti delle istituzioni. Noi continueremo a combattere e a batterci, a fare un'anticorruzione militante e una antimafia militante nelle istituzioni affinché la prima parola nelle stesse sia no alla corruzione, no alla mafia, sì alle istituzioni pulite”.

Tra i tanti presenti in sala ad assistere al convegno anche l'attuale procuratore capo Giuseppe Bellelli, l'ex comandante della polizia locale Ernesto Grippo e la senatrice Gabriella Di Gioralmo (M5s) oltre al giovane Yelfy Guzman, costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era lavoro nel locale di piazza Salotto.