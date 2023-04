Pubblicata la graduatoria provvisoria della Regione per i voucher del progetto "Alta formazione"

Pubblicata dal dipartimento della Regione Abruzzo Lavoro sociale la graduatoria provvisoria dei beneficiari dei voucher messi a disposizione per il progetto "Alta formazione". Si tratta di oltre 1.200 studenti che potranno beneficiare della misura particolarmente attesa dagli studenti universitari e dagli specializzandi abruzzesi.

Le istanze arrivate negli uffici della Fira sono risultate circa 4000, di queste 3536 sono risultate potenzialmente finanziabili, cioè hanno i requisiti di base indicati nell’avviso. Successivamente, in base alla risorse a disposizione è stato disposto il finanziamento per 1211 voucher per un totale di contributi erogati superiore a 900 mila euro. Si tratta del primo passo verso la conclusione della procedura per arrivare all'erogazione dei voucher: fino al 2 maggio gli esclusi infatti potranno presentare controdeduzioni, accedendo allo sportello digitale della Regione Abruzzo, lo stesso nel quale è stata presentata la domanda.

Successivamente verranno esaminate le controdeduzioni e scatterà la graduatoria definitiva. La data di pubblicazione della graduatoria definitiva spiega la Regione è fondamentale per capire la tempistica di caricamento sullo sportello digitale della documentazione per la quale si chiede il rimborso. Entro 20 giorni dalla pubblicazione di detta graduatoria, infatti, i beneficiari che compaiono nella graduatoria definitiva dovranno poi caricare sul sistema dello sportello digitale la documentazione per la quale si chiede il rimborso. Il caricamento della documentazione è essenziale e indispensabile per ottenere la liquidazione del voucher.

L'assessore Pietro Quaresimale:

"In questa edizione abbiamo voluto allargare la platea dei potenziali beneficiari includendo nell'avviso anche i corsi post laurea, venendo incontro alle richieste che ci sono arrivate da varie categorie professionali"