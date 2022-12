Pubblicata dal Comune la graduatoria dei tirocini inclusivi per i familiari dei percettori di reddito di cittadinanza

Pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Pescara la graduatoria dei beneficiari dei tirocini di inclusione sociale riservati ai componenti di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza. Lo ha reso noto l'assessore Adelchi Sulpizio, dopo la scadenza del bando il 16 novembre a cui sono pervenute 68 richieste, con 50 persone ammesse ad effettuare il tirocinio.

I tirocini di inclusione, disciplinati dalle linee guida regionali sui Tina (Tirocinio inclusivo Abruzzo), avranno durata pari a 6 mesi con un impegno minimo di 21 fino a un massimo di 30 ore settimanali a fronte di un riconoscimento dell’indennità di frequenza pari a 500,00 euro lordi mensili, corrisposte a seguito del superamento della soglia del 60% di presenze mensili (50% nel caso in cui il tirocinante sia persona con disabilità). Il Comune di Pescara individuerà fra le societò partecipate ed alcuni settori del Comune stesso i soggetti che effettueranno i tiroconi, in quanto in quanto afferenti a diversi livelli di responsabilità organizzativa, perché sedi idonee all’acquisizione o al mantenimento e comunque alla valorizzazione di abilità relazionali, sociali e operative dei tirocinanti.

L'assessore ha dichiarato:

"L’amministrazione comunale ha colto immediatamente l’opportunità data dall’assegnazione dei Fondi statali destinati agli interventi di sostegno rivolti ai nuclei beneficiari di RdC, finanziando 50 tirocini formativi finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa. In questo modo il reddito di cittadinanza non rimane una misura solo di assistenzialismo ma si attua come una misura attiva che forma e reintroduce i percettori nel mondo del lavoro, considerando quali elementi premianti l’impegno e la disponibilità dimostrati all’interno degli uffici comunali."