Dal Governo 25 milioni per la riqualificazione e sicurezza delle scuole superiori abruzzesi: 7,37 milioni alla provincia di Pescara

Il deputato pescarese del M5s Gianluca Vacca, capogruppo della commissione cultura e istruzione della camera, fa sapere che il Miur ha stanziato 25 milioni di euro per interventi di riqualificazione energetica e sicurezza degli istituti superiori abruzzesi.

Alla provincia di Pescara andranno 7,374 milioni di euro. Vacca ha sottolineato come in questo momento sia fondamentale pensare al rilancio di tutti i servizi che ruotano attorno alle scuole, come i trasporti e le mense, che dovranno essere efficienti ma anche sostenibili, e gli edifici dovranno essere sicuro e a risparmio energetico.