Governo Draghi, Colletti annuncia: “Voterò contro la fiducia”

Il deputato pescarese del M5S Andrea Colletti critica il voto di ieri sulla piattaforma Rousseau che ha dato l'ok per il supporto dei pentastellati al governo Draghi, sottolineando che “nulla si sa sui contenuti di questo ipotetico governo Draghi” e aggiungendo:

“È proprio questo il problema: l’utilizzo strumentale di un mezzo che non ha più nessun fine se non quello di dare un mandato vuoto ai dirigenti del Movimento”.

E ancora: “Come detto prima dell’inizio della votazione su Rousseau ritenevo totalmente inutile un voto senza conoscere azioni, persone e programmi di un ipotetico governo Draghi. Per questo motivo ho rifiutato di votare su un quesito senza alcun senso logico. Per questi motivi, in accordo con il programma del Movimento 5 Stelle e con le parole dette fino a qualche giorno fa, ma pur sempre in attesa di conoscere i nomi della squadra di Governo così come il relativo programma, al 99% voterò contro la fiducia al governo Draghi, sperando, comunque, che possa fare azioni positive per questo Paese”.

In un altro post, Colletti dice: “Da tempo affermo che il Movimento 5 Stelle stia perdendo la propria bussola, sia i suoi vertici che i suoi attivisti, troppo spesso meri applauditori dei social di turno. La possibilità di governare insieme a coloro che hanno fatto fallire l’esperienza del Conte II e il Conte I (nonostante la mia critica ad alcune manovre e proposte di quelle esperienze di governo) nonché insieme a coloro che non potranno mai portare una ventata di novità nell’apparato politico e legislativo italiano, mi impone, stante questo il quadro, di aver deciso per il No alla fiducia al governo Draghi”.