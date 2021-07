Governance Poll 2021, in calo il consenso per Marsilio e Masci nella classifica stilata dal Sole 24 Ore

Il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio perde quote di consenso rispetto allo scorso anno in base alla classifica "Governance Poll" stilata dal Sole 24 ore. ll presidente abruzzese si piazza al tredicesimo posto in Italia in base alle percentuali di consenso, ottenendo il 45%, ovvero 4,4 punti percentuali in meno rispetto al dato ottenuto nel 2020. Rispetto al giorno delle elezioni, invece, il calo di consensi è pari al 3%. In vetta troviamo Luca Zaia, governatore del Veneto, al 74% mentre in coda si posiziona Vito Bardi della Basilicata al 39%.

Nella graduatoria invece relative ai sindaci, il primo cittadino di Pescara Carlo Masci si piazza all'81esimo posto, con il 49% dei consensi, in calo di 2,3 punti percentuali rispetto al giorno delle elezioni, quando ottenne il 51,3%. Il sindaco più amato d'Italia è Antonio Decaro di Bari, con il 66,33% dei consensi. In coda alla classifica troviamo invece Salvo Pogliese di Catania, al 30%.