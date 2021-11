Il Pd pescarese e abruzzese ricorda Glauco Torlontano a 10 anni dalla scomparsa

Il pd pescarese e abruzzese ha organizzato per l'11 novembre, un evento per ricordare Glauco Torlontano, noto ematologo e stimato uomo politico a livello locale a nazionale. Lo hanno fatto sapere il consigliere regionale Antonio Blasioli e il consigliere comunale Piero Giampietro. Appuntamento alle 17,30 nella sala consiliare del Comune di Pescara in occasione del decimo anniversario della scomparsa del medico pioniere del trapianto di midollo, docente di ematologia all’università di Chieti e insignito della onorificenza di benemerito della salute pubblica. Torlontano è stato consigliere comunale con i democratici di sinistra, eletto al senato in più legislature e conosciuto per le battaglie civili per tutelare l'ambiente.

Il programma, dopo l'introduzione del Consigliere regionale Antonio Blasioli prevede gli interventi di Giuliano Torlontano figlio del professore e giornalista del Tg5; Paolo Di Bartolomeo ematologo e già direttore del dipartimento di ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie nell’ospedale Civile di Pescara; Roberto Cauda professore ordinario di malattie infettive dell’università cattolica Sacro Cuoe; Edvige Ricci ecologista, e i saluti delpPresidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli. L’incontro sarà moderato da Piero Giampietro ed è aperto al pubblico.