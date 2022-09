La Lega perde pezzi, si dimette l'ex coordinatore regionale Bellachioma

Giuseppe Bellachioma si è dimesso dalla Lega Salvini Premier.

E lo ha fatto comunicandolo al segretario federale Matteo Salvini nella mattinata di oggi, giovedì 29 settembre.

L'ex coordinatore regionale della Lega è stato anche tra i fondatori del partito in Abruzzo.

«In mattinata», scrive Bellachioma, deputato uscente, in un post su Facebook, «ho comunicato al segretario federale della Lega, Matteo Salvini, di lasciare il partito che ho fondato nella regione in cui vivo. Non è stata una decisione facile, ma, come è noto, già da mesi c'era un malessere politico; inoltre, aggiungo che il mio "perimetro" rimane quello del centro destra».