Stanziati dalla giunta regionale 114 milioni di euro per vari interventi: sbloccati i pagamenti per le borse di studio universitarie

Approvati dalla giunta Marsilio provvedimenti per uno stanziamento complessivo di 114,5 milioni di euro. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Guido Liris che ha proposto le varie delibere riguardanti alcuni settori strategici e vari interventi sul territorio regionale. In particolare, uno dei provvedimenti riguarda le graduatorie per le borse di studio degli studenti universitari dell'anno accademico 2020/2021, pari a 4,1 milioni di euro. Un provvedimento atteso da tempo e che aveva provocato le proteste delle associazioni studentesche per i ritardi nell'erogazione dei contributi agli studenti idonei e presenti in graduatoria. L'assessore ha aggiunto che questa delibera permette ancora una volta di soddisfare tutte le domande pendenti, a differenza di quanto accadeva in passato.

Gli altri provvedimenti riguardano il cofinanziamento di progetti di riqualificazione di aree urbane degradate (4,3 milioni di euro), finanziare l’attuazione degli interventi finalizzati alla dismissione delle fosse Imhoff (1,1 milioni di euro), l’area di crisi complessa-competenza per il lavoro (4,3 milioni di euro), il sostegno alle imprese esercenti il trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, la realizzazione sportelli del consumatore in ambito regionale, un progetto relativo al recupero di uomini autori di violenza e assegnare un contributo compensativo per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento.

Stanziati infine anche 19,5 milioni di euro per le spese sanitarie legate all'emergenza Covid, 70 milioni di euro per l'acquisto di materiale ferroviario rotabile, 2,5 milioni per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani, 5,8 milioni per interventi inerenti opere pubbliche del ciclo idrico integrato. E ancora, circa 600mila euro per i comprensori e le aree sciistiche a carattere locale, 906mila euro per borse aggiuntive in formazione di medicina generale.