La giunta regionale stanzia 430 mila euro per l'aeroporto e 270 mila euro per il cavalcavia dell'asse attrezzato

Nella seduta straordinaria di ieri della giunta Marsilio sono stati stanziati fondi per il completamento aree reparti di volo enti di Stato

La giunta regionale, durante la seduta straordinaria di ieri, ha dato il via allo stanziamento di 443 mila euro, su proposta del presidente Marsilio, destinati all'aeroporto di Pescara ed in particolare al completamento delle aree reparti di volo enti di stato con soggetto attuatore la Saga.

Stanziati anche 270 mila euro destinati alla verifica strutturale del cavalcavia al km 7,980 del raccordo Chieti Pescara con soggetti attuatore Arap. Infine stanziati 27 mila euro per interventi in via Castello a Moscufo.