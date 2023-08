Centrosinistra contro la giunta Masci: "Dirottano i fondi della sicurezza stradale per il completamento della fontana in piazza della Rinascita"

Strade pericolose e nel degrado a causa della malagestione dei fondi da parte della giunta Masci. A dirlo il consigliere regionale Antonio Blasioli del Pd assieme al capogruppo comunale Piero Giampietro e ai consiglieri Francesco Pagnanelli e Marco Presutti, che attaccano l'esecutivo comunale per aver dirottato fondi necessari per la manutenzione stradale, per altri fini meno prioritari:

"Nell’agosto 2022 la giunta Masci aveva destinato all’arteria in questione poco più di 100.000 euro nell’ambito di un appalto complessivo da 230.000 euro, 147.000 dei quali destinati alle seguenti opere: un intervento in Via Ravignano per 22.000 euro, i lavori di completamento della fontana musicale di Piazza della Rinascita per 20.000 euro, mentre 105.000 euro erano appunto destinati a strada Colle di Mezzo. Di questa somma, l’80% era riservato al rifacimento dei marciapiedi, il resto agli asfalti. Una cifra irrisoria e del tutto insufficiente per riqualificare il manto stradale.

Ma c’è dell’altro. Il 30 dicembre 2022, adottando una perizia di variante - procedura divenuta ormai una costante dell’amministrazione Masci in materia di gestione degli appalti pubblici comunali -, parte delle risorse destinate a strada Colle di Mezzo e a Via Ravignano sono state dirottate sulla fontana di piazza Salotto, il cui costo di realizzazione è aumentato di circa 32.000 euro. Senza contare che, il giorno precedente all’approvazione della perizia di variante, erano già stati affidati lavori aggiuntivi per 57.000 euro. In sostanza, rispetto all’iniziale stanziamento di 310.000 euro, la fontana musicale è arrivata a costare circa 400.000 euro, mentre per strada Colle di Mezzo venivano sottratti anche quei pochi fondi deliberati in precedenza per gli asfalti. Tanto è vero che i lavori sull’arteria, avviati nel gennaio 2023, si sono effettivamente conclusi senza interventi sul manto stradale, come risulta evidente dalle buche e gli avvallamenti che costellano la strada."

A giungo poi, proseguono i consiglieri, per riparare all'errore gli asfalti di via Colle di Mezzo sono stati inseriti all’interno del progetto delle manutenzioni approvato con la delibera di Giunta 446 del 1 giugno 2023. Sono stati stanziati 55.000 euro, ancora una volta una cifra insufficiente per fronteggiare un simile dissesto.

"Oltretutto, nonostante l’approvazione del progetto in Giunta sia avvenuta oltre due mesi fa, non è ancora stata avviata la procedura di gara, che tra l’altro per l’espletamento richiederà un certo tempo, dato che la basa d’asta è pari a 450.000 euro. Di questo passo occorrerà sperare in un autunno poco piovoso per vedere i lavori completati in tempi ragionevoli.

Oltre a rimarcare il consueto e discutibile modus operandi del “modello Masci”, ci chiediamo per quale motivo la Giunta di centrodestra si stia accanendo contro strada Colle di Mezzo, che costituisce un’arteria fondamentale per la città e non meritava di essere definanziata a favore della fontana, decisione che ha inevitabilmente determinato il rinvio dell’intervento di riqualificazione e l’ulteriore deterioramento della pavimentazione. Uno schiaffo ai numerosi cittadini pescaresi, in particolar modo ai residenti dei colli, che la percorrono quotidianamente col rischio di incorrere in infortuni o incidenti, vittime delle scelte di questa amministrazione che alla sicurezza dei cittadini ha preferito la fontana di piazza Salotto."

I consiglieri quindi chiedono un intervento urgente e adeguato, per quelle due strade in oggetto e per le altre dove si trovano criticità simili come via Rigopiano, via d’Avalos, via Gran Sasso, via Caravaggio, via Tavo.