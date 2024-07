Adelchi Sulpizio (Lega) e Patrizia Martelli (Forza Italia) di nuovo assessori: Masci inizia a comporre la giunta

Nominati i primi due assessori della giunta-bis guidata dal sindaco Carlo Masci e si tratta di due riconferme di quella che ha guidato Palazzo di Città negli ultimi cinque anni. Ad aver già firmato, sebbene non ancora con le deleghe assegnate, sono infatti Adelchi Sulpizio, consigliere comunale eletto in quota Lega anche in questa tornata elettorale e che nella precedente è stato assessore alle Politiche sociali e nell'ultimo periodo anche vicesindaco, e Patrizia Martelli candidata con Forza Italia, ma non rieletta che però ha ottenuto nuovamente la piena fiducia del sindaco.

“Ho indicato Adelchi Sulpizio e Patrizia Martelli, in continuità con la precedente amministrazione - dichiara Masci. Auguro loro buon lavoro, sono certo che svolgeranno la loro attività con lo stesso impegno profuso nei precedenti cinque anni. Faccio loro i migliori auguri, hanno ottenuto un grande risultato in termini elettorali e, nello stesso tempo, hanno competenza ed esperienza per portare avanti al meglio, nel segno della collaborazione con il sindaco e con gli uffici, il compito assegnato”.

Difficile dire se nelle prossime ore si avranno altri nomi di coloro che dovrebbero entrare nella nuova giunta comunale, con una composizione che va decisamente a rilento. A distanza di oltre un mese dal voto, infatti, una partita che sulla carta sembrava facile con il sindaco che aveva dichiarato che il criterio sarebbe stato quello delle capacità e quello del consenso ottenuto alle urne, si è rivelata ben più complessa e stretta nelle morse delle logiche di partito.

Logiche incomprensibili e inaccettabili per le opposizioni che questa mattina, lunedì 15 luglio, hanno protestato sotto il Comune denunciando sia il “balletto delle poltrone” che “il balletto del patriarcato” dato che, hanno rimarcato, sarebbe proprio la difficoltà nel dare alle donne elette e votate il loro scranno quello che sta tenendo in stallo la giunta e “in ostaggio” il sindaco, ma anche tutta la città alle prese con cantieri fermi, ha sottolineato Carlo Costantini (Costantini sindaco), commercianti in crisi per l'assenza dei parcheggi in centro per i tanti cantieri aperti nell'area di risulta, oltre ai nuovi problemi sollevati dai consiglieri, compreso quello della mucillagine che sta mettendo in difficoltà il mondo della pesca, alle prese con già molti problemi, che quello del turismo.

Le opposizioni chiedono quindi che entro il 19 luglio, giorno del primo consiglio comunale, la giunta sia fatta, ma è possibile che ci si arrivi con una giunta “monca” e cioè incompleta. Tutto da vedere dunque e capire se si rimarrà ancora per molto impantanati o se in poche ore la quadra sarà trovata.

Se tra i nomi trapelati quelli di Martelli e Sulpizio sono confermati, in gioco restano per un posto Zaira Zamparelli (Fratelli d'Italia), Valeria Toppetti (Forza Italia) e l'ex assessore Maria Rita Carota (Forza Italia) così come in casa FdI tra i colleghi uomini Cristian Orta (il più votato in assoluto), l'ex assessore e vicesindaco Gianni Santilli e l'ex assessore Alfredo Cremonese. Tra le fila di Forza Italia invece, tra i papabili ci sono Marcello Antonelli che potrebbe anche essere riconfermato presidente del consiglio comunale, sebbene in corsa sembra possa esserci anche l'ex assessore Luigi Albore Mascia, un altro ex assessore e cioè Eugenio Seccia e con lui Claudio Croce e Massimiliano Pignoli che tra gli azzurri è quello che ha ottenuto più voti.

Tutto ancora da mettere nero su bianco per ora: gli unici due ad aver firmato accettando l'incarico al momento restano Sulpizio e Martelli.