Approvato dalla giunta di Città Sant'Angelo il bando per l'installazione di pensiline per produrre e ricaricare energia con il fotovoltaico

La giunta comunale di Città Sant'Angelo ha approvato la delibera che avvia la preparazione di un bando per la concessione del diritto di superficie finalizzato alla gestione di pensiline fotovoltaiche per la produzione di energia. Lo ha fatto sapere il sndaco Matteo Perazzetti, aggiungendo che questa manifestazione d'interesse permetterà di individuare anche aree idonee sul territorio comunale che possano ospitare questi impianti al fine di produrre energia elettrica pulita, derivanti da fonti rinnovabili con stazioni di ricarica Evc (Electric Vehicle Charger), per lo sviluppo della mobilità elettrica tramite l'inserimento di parcheggi pubblici presso il centro commerciale Ibisco.

"Sarà inoltre avviata una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici e/o enti interessati all'installazione e alla gestione delle infrastrutture." Sempre in ambito green, per quanto riguarda la mobilità sostenibile, lo stesso Perazzetti ha partecipato all'incontro che si è tenuto nella sede della Fiab per la mobilità sostenibile intercomunale e di tutta l'area metropolitana pescarese:

"Ci siamo confrontati a proposito dei progetti in essere su Città Sant'Angelo, ovvero la pista ciclabile nella zona del Saline e del Piomba e quella in progettazione in Viale Matrino e Viale Salara, a coronare il piano di collegamento unico coordinato da Bike to Coast. È stato oggetto di discussione anche il Bike Trekking con gli 80 km di piste ciclabili sullo sterrato che percorrono tutto il nostro territorio. Una mensione importante la meritano i vari fondi ottenuti, tra cui i 288.000 euro destinati ad arricchire di ciclabili la zona marina angolana. Tutto ciò per sottolineare che Città Sant'Angelo si apre alla mobilità sostenibile, rispettando i principi ecologici che la contraddistinguono, anche tramite l'installazione di monopattini elettrici per spronare i cittadini ad essere sempre più green."