"Mi risulta – afferma D'Alfonso – che sia stato chiesto il dato di copertura finanziaria di lavori già eseguiti da parte delle autorità comunale e mi risulta che il bilancio abbia detto che allo stato attuale non ci sono le risorse. L'attuazione concreta degli interventi – conclude criticando la delibera – è subordinata alla reale disponibilità economica del bilancio regionale".

A denunciarlo è il parlamentare abruzzese del Partito democratico Luciano D'Alfonso che punta il dito sulla delibera regionale 208 del 6 aprile con cui sono stati stanziati circa un milione e 700mila euro per Comuni e Province interessate dal passaggio della Carovana rosa. "Si tratta di un atto di indirizzo che si po' fare, ma poi ci vogliono le risorse e questo atto di indirizzo nella parte dispositiva precisa che è senza copertura finanziaria".

Non ci sarebbe alcuna copertura finanziaria per il rifacimento delle strade del Giro d'Italia.

Un passaggio della delibera di giunta lo direbbe chiaramente: per i Comuni e le Province che i lavori già li hanno fatti non ci sarebbe alcun contributo

La denuncia di D'Alfonso (Pd): "La Regione stanzia fondi per rifare le strade per il Giro d'Italia, ma la copertura finanziaria non c'è"