Giro d'Italia: l'elenco delle scuole chiuse a Pescara il 17 maggio

Concordate questa mattina, a seguito di una riunione tecnica che si è tenuta in Comune, le sospensioni delle attività didattiche per il 17 maggio, in occasione della partenza della tappa del Giro d'Italia da Pescara. Al vertice erano presenti i dirigenti scolastici degli istituti pubblici e parificati, i responsabili comunali oltre al sindaco Carlo Masci che ha coordinato l'assemblea assieme al vicesindaco e assessore Gianni Santilli. Ha partecipato anche il presidente di commissione Fabrizo Rapposelli. La carovana rosa arriverà in città già da domenica 15 maggio in vista della partenza di tappa.

Concordata la sospensione delle attività didattiche nelle scuole medie e nelle scuole superiori della citt; la stessa decisione interesserà anche le scuole dell’Infanzia e Primaria di Borgo Marino, via del Concilio, via Milano e Viale Regina Elena (scuola “Illuminati”). Il vicesindaco Gianni Santilli ha commentato:

L’arrivo del Giro d’Italia è una grande opportunità promozionale per la nostra città. Sarà persa solo qualche ora di scuola e spero che questo non arrechi troppo disagio alle famiglie e agli addetti ai lavori. Se così fosse, ce ne scusiamo.

Ricordiamo che la partenza della tappa del Giro d’Italia, nella tarda mattinata del 17 maggio, prevede il transito del gruppo dei corridori su via Nicola Fabrizi, via Venezia, su un breve tratto di Corso Vittorio Emanuele, via lungofiume Paolucci fino alla “Madonnina”, prima di immettersi sul lungomare Nord fino al confine con Montesilvano.