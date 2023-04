Per il Giro d'Italia a rischio il concerto in piazza Salotto, Cremonese: "Al lavoro per animare la città nei giorni della carovana Rosa"

A causa della probabile non disponibilità di piazza della Rinascita, a rischio il concerto che l'amministrazione comunale intendeva organizzare nei giorni in cui il Giro d'Italia partirà dall'Abruzzo e transiterà anche nel Pescarese. Abbiamo contattato l'assessore comunale Alfredo Cremonese, in merito al problema che sarebbe sorto per l'organizzazione dell'evento. L'amministrazione Masci infatti intendeva replicare il successo ottenuto lo scorso anno con il concerto di Jimmy Sax nei giorni in cui la carovana rosa fece tappa in Abruzzo e a Pescara. L'artista si esibì proprio in piazza della Rinascita il 14 maggio 2022 la sera prima della tappa pescarese del Giro d'Italia, con un numero di presenze da record che superò le 16 mila persone.

Quest'anno, con la partenza del Giro d'Italia da Fossacesia, l'obiettivo era quello di organizzare un altro grande evento musicale di richiamo per tutti gli addetti ai lavori, cittadini, appassionati di ciclismo e turisti che in quelle giornate arriveranno in Abruzzo e a Pescara come spiega Cremonese:

"Purtroppo la disponibilità di piazza della Rinascita molto probabilmente non ci sarà a causa di un altro evento già prenotato precedentemente. Abbiamo valutato altre location alternative e compatibili per un flusso importante di persone, ma sul lungomare non vi sono ancora le condizioni climatiche ottimali, l'area di risulta sarà occupata parzialmente dai mezzi del Giro d'Italia e quindi se non ci sarà la disponibilità di piazza della Rinascita il concertone salterà".

Cremonese però ha fatto sapere che il Comune ha la volontà comunque di organizzare eventi collaterali magari collaborando anche con gli organizzatori del Giro d'Italia:

"Cercheremo di capire se ci potrà essere la possibilità di utilizzare il palco che sarà allestito dagli organizzatori dove magari far esibire degli artisti locali. Il nostro impegno è massimo per riuscire ad animare la nostra città anche quest'anno in occasione del passaggio della carovana rosa: saranno sicuramente giornate piacevoli, interessanti per gli sportivi, per i turisti e per tutti coloro che arriveranno in Abruzzo e in città da tutta Italia e anche dall'estero." Ricordiamo che il Giro d'Italia partirà quest'anno da Fossacesia con la cronometro fino ad Ortona sulla pista ciclabile dei Trabocchi sabato 6 maggio. Successivamente, nella tappa del 7 maggio Teramo - San Salvo, il Giro d'Italia transiterà anche a Pescara e Montesilvano.