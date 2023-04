Giro d'Italia, per sistemare le strade di Pescara e Montesilvano la Regione stanzia circa 400mila euro

Uno stanziamento di 236mila 376,73 euro in favore del Comune di Montesilvano e di160mila euro in favore di quello di Pescara per organizzare il passaggio del Giro d'Italia giunto alla 106esima edizione. Questo quanto previsto dalla delibera di giunta regionale che complessivamente per la programmazione degli interventi a favore dei Comuni e delle province coinvolte nell'evento ha previsto un investimento di un milione 694mila 372 euro.

A renderlo noto è il sottosegretario alla presidenza Umberto D'Annuntiis. Tre le tappe che passeranno in Abruzzo e che saranno dunque ancora una volta vetrina di promozione turistica e per lo sviluppo del territorio grazie ad uno degli eventi sportivi internazionali più importanti.

I fondi serviranno alla sistemazione delle strade per rendere adeguata alle esigenze di una manifestazione del genere la percorribilità delle stesse. “

“Al fine di consentire interventi manutentivi da parte degli enti interessati - dichiara D’Annuntiis - questa amministrazione regionale vuole supportare finanziariamente parte della spesa prevista dagli stessi, mostrando così vicinanza al territorio”.

Quelle di Pescara e Montesilvano sono le uniche due città della provincia che quest'anno vedranno passare la maglia rosa. Questo l'elenco degli altri Comuni e delle Province cui sono andati i fondi: