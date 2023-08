L'onorevole Giovanni Donzelli (FdI) in città per l'evento "Italia vincente"

Nella mattinata di sabato 19 agosto, dalle 11.15 alle 13, l'onorevole Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sarà in piazza Primo maggio per partecipare alla campagna “Italia vincente”, insieme ai parlamentari abruzzesi e ai dirigenti del partito. Durante l'evento verranno presentati i risultati del primo anno del governo Meloni. L’iniziativa si ripeterà per tutto questo mese in 250 località di tutto il paese. Giovani, militanti, sindaci, parlamentari ed esponenti di governo pronti a comunicare gli importanti primi risultati raggiunti dall'esecutivo.

Aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania, la fine dell’era delle “mancette” con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime e, ancora, la riforma del “fisco amico” con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità e la priorità data alla sicurezza. "Un modo semplice e leggero per raccontare ai cittadini la verità sui contenuti dei provvedimenti del governo di centrodestra", si legge in una nota.