All'auditorium Petruzzi arriva il deputato Donzelli per il decennale di Fratelli d'Italia

"Tutto per l'Italia, dieci anni e cento giorni di governo".

Questo il titolo dell'evento in programma nell'auditorium Petruzzi del museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara in via delle Caserme sabato 11 febbraio al quale parteciperà Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione Fratelli d'Italia.

L'appuntamento è in programma alle ore 18:30.

All'evento, dedicato al decennale di Fratelli d'Italia e ai primi mesi del governo Meloni, interverranno anche il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, i parlamentari Etelwardo Sigismondi, Guido Liris, e Guerino Testa. A moderare l'incontro sarà il coordinatore provinciale, Stefano Cardelli.