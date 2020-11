I giovani della Lega Abruzzo scrivono a Conte: "I giganti dell'ecommerce spazzeranno via i piccoli commercianti"

Anche i giovani amministratori della Lega Abruzzo hanno sottoscritto la lettera inviata al premier Conte per sollecitare interventi per il sostegno dei piccoli commercianti, particolarmente colpiti dalle chiusure per il Covid, e per regolamentare l'attività dei colossi dell'ecommerce nel nostro Paese.

Secondo Francesco De Santis, coordinatore regionale dei giovani della Lega, in Abruzzo si sta pagando a caro prezzo il peso delle restrizioni dovute alla crisi sanitaria, che rischia di tramutarsi in una gigantesca crisi economica:

Mentre i nostri commercianti rischiano di non riaprire piu' le saracinesche, i giganti del web stanno traendo enorme profitto da questa situazione, incrementando anche del 200% i loro introiti. In un momento cosi' tragico per la nostra economia, che rischia di peggiorare ancora di piu' con l'avvicinarsi del periodo natalizio, le tante azioni introdotte dalle amministrazioni locali a tutela del commercio locale non sono purtroppo piu' sufficienti.

De Santis sottolinea come i giovani della Lega Abruzzo abbiano ovviamente deciso di sottoscrivere la lettera, guidati dall'onorevole Toccalini, per ottenere attenzione da parte del Governo.