I Giovani democratici ripartono con la nuova segreteria: Capodicasa nuovo segretario per l'Area metropolitana

E' Alessandro Capodicasa il nuovo segretario del circolo dell'Area metropolitana di Pescara dei Giovani emocratici. La sua elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea provinciale dei giovani dem tenutasi a Pianella. “Proseguiamo e rilanciamo la nostra attività con una segreteria rinnovata - dichiara il segretario provinciale dei Gd Lorenzo Marinari -. Ringrazio in particolare Francesca Dell'Osa, che sarà fondamentale nel suo ruolo da vicesegretaria per la sua intraprendenza, il suo impegno nelle politiche di genere e la sua conoscenza del territorio. I Giovani democratici della provincia di Pescara hanno molte sfide da affrontare con particolare attenzione e presenza nelle aree interne, vogliamo aprire le porte dei Giovani dem e coinvolgere chiunque voglia partecipare e discutere insieme”, aggiunge.

“Superata la fase più acuta della emergenza sanitaria, torniamo ad essere presenti fisicamente sul territorio - prosegue Matteo Chiulli nominato responsabile organizzazione -. Nelle prossime settimane, dopo aver promosso una raccolta di donazioni destinate al popolo ucraino continueremo a tenere i fari ben accesi sulla guerra in Ucraina, promuovendo un dibattito sulla crisi. Continua, inoltre, l'impegno sui temi dell'occupazione giovanile, diritti civili e sociali, sviluppo delle aree interne, tutela dell'ambiente”. “I prossimi 23 e 24 Aprile saremo promotori insieme a tutti i Giovani Democratici d'Abruzzo di 'Una Primavera per l'Abruzzo' – fanno sapere Chiulli e Saverio Gileno eletto ai rapporti con le associazioni -, campagna di sensibilizzazione sulle proposte dei Giovani Democratici su diritto allo studio, salute mentale, università e ricerca: saremo presenti a Penne nei pressi di Porta San Francesco ed a Pescara in piazza Sacro Cuore”.

“Ripartiamo con determinazione per contribuire a costruire, tutte e tutti insieme, la proposta politica con la quale il centrosinistra si presenterà alle ormai imminenti elezioni della Nuova Pescara – aggiunge il neoeletto Capodicasa -. Intendiamo rendere i giovani i veri protagonisti di questa partita e della nuova città”. A lui Mariani rivolge un sincero “in bocca al lupo. Avrà il grande compito di sostituire Walter Verrigni, al quale faccio i migliori auguri per le elezioni studentesche, nell'importante ruolo di segretario del circolo di Pescara Area metropolitana, con l'obiettivo di toccare le corde dei più importanti contenuti generazionali che riguarderanno la nuova realtà comunale a cui accederemo auspicabilmente presto”. Questa quindi la nuova composizione della segreteria provinciale: Lorenzo Marinari (segretario), Francesca Dell’Osa (vicesegretaria), Matteo Chiulli (responsabile organizzazione), Saverio Gileno (rapporti con associazioni), Alessandro Capodicasa (segretario circolo Area metropolitana), Paolo Pratense (segretario circolo Area vestina).