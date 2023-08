I Giovani Democratici: “A settembre una conferenza programmatica delle realtà under 30 alternative alla destra di Marsilio”

I Giovani Democratici abruzzesi annunciano per settembre una conferenza programmatica delle realtà under 30 alternative alla destra di Marsilio.

A farlo sapere sono Saverio Gileno, Flavia Cantoro e Pia Finoli, rispettivamente segretario, presidente e vicesegretaria dei Giovani Democratici abruzzesi.

Gileno, Cantoro e Finoli dichiarano: «L’evoluzione positiva del tavolo di coalizione del centrosinistra, che vede presenti anche noi Giovani Democratici d’Abruzzo, ieri (venerdì 11 agosto) ha segnato punti programmatici e politici positivi vedendo la partecipazione di tutte le forze alternative alla destra. Riteniamo, come abbiamo sostenuto a partire dal congresso della nostra organizzazione e nelle riunioni con gli alleati, che occorra focalizzare la campagna elettorale sui temi cari alla nostra generazione, gli under 30».



I tre esponenti dell’organizzazione giovanile del Pd Abruzzo proseguono: «Siamo nella regione col più alto tasso di fuga della popolazione giovanile in Italia, dove negli ultimi dieci anni le università del territorio hanno registrato un -30% di iscrizioni e i posti letto dedicati alle studentesse e agli studenti universitari sono sempre meno e sempre peggio collegati con i campus. La maggioranza di destra non calendarizza la nostra proposta di legge regionale per il diritto allo studio, costruita insieme ai ragazzi e alle ragazze delle scuole di tutto l’Abruzzo. Giace in fondo ai cassetti della Regione quando il testo in vigore è vecchio di 45 anni. È una regione in cui formarsi e costruire un progetto di vita è sempre più difficile. Per tutti questi motivi riteniamo necessario che si generazionalizzi la sfida elettorale: è quello che abbiamo detto al tavolo di coalizione. Il programma e l’idea di Abruzzo deve rivolgersi con forza alle ragazze e ai ragazzi under 30 d’Abruzzo. Per questo abbiamo avviato una serie di interlocuzioni con le rappresentanze giovanili delle forze al tavolo del centrosinistra e con le realtà sociali e associative che si battono per i diritti, l’ambiente e la salute. Prendiamo l’impegno di costruire per settembre un grande appuntamento a cui partecipino tutte queste realtà e organizzazioni per scrivere insieme il programma generazionale del Centrosinistra, per dare voce alla generazione per l’Abruzzo».