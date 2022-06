Giostre gratis alla festa della Madonna dei 7 Dolori, Pignoli: “La solidarietà non si ferma”

Per il consigliere comunale Massimiliano Pignoli “la solidarietà non si ferma”, e con questo spirito ieri mattina (5 giugno) sono state messe gratuitamente a disposizione dei più bisognosi le giostre della festa della Madonna dei 7 Dolori.

“È stato un grande successo che quasi non ci aspettavamo in queste dimensioni. Siamo andati davvero oltre le più rosee aspettative con quasi mille bambini tra ragazzi di famiglie meno abbienti, ucraini e giovani dell’Istituto don Orione che hanno potuto passare qualche ora in spensieratezza sulle giostre e le attrazioni del luna Park della festa della Madonna dei Sette Dolori dalle 9 fino alle 13”, ha dichiarato Pignoli, che aveva organizzato questa mattinata per i bambini meno fortunati in collaborazione con i titolari delle stesse strutture ludiche.

“Ringrazio i giostrai che hanno come sempre mostrato una grande generosità, fornendo anche delle bottigliette d’acqua ai ragazzi a causa del gran caldo - aggiunge il consigliere comunale - È stato bello vedere bambini ucraini salire per la prima volta nella loro vita sulle giostre, vedere poi i ragazzi diversamente abili del don Orione ridere e scherzare nonché i figli delle famiglie meno abbienti. I loro genitori alla fine ci hanno ringraziato perché abbiamo fatto vivere ai loro figli qualche ora di svago e di divertimento. A Pescara una cosa del genere non era mai accaduta e ci ha fatto piacere rivedere poi la visita di Padre Luca, responsabile della parrocchia della Madonna dei Sette Dolori (accompagnato dal delegato della sicurezza Paolo Giosaffatto e dal responsabile del comitato festa Aldo De Vincentiis), che ci ha ringraziato pubblicamente e ci ha detto di non aver mai assistito ad una cosa del genere”.