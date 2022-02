Giorno del Ricordo, Pagano: "Un dramma dalla storia del nostro Paese che non deve essere dimenticato"

Anche il senatore pescarese Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, interviene sul Giorno del Ricordo che si celebra oggi, 10 febbraio. Queste le parole di Pagano:

"Per le migliaia di nostri connazionali trucidati nelle foibe e dei ancor più numerosi esuli fuggiti dalle loro terre per non finire nelle mani delle milizie titine. Un dramma dalla storia del nostro Paese che non deve essere dimenticato".