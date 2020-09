Tornano le giornate del tesseramento Anpi

Anche l’Anpi Pescara organizza le giornate del tesseramento per avvicinare quanti si riconoscono nei principi dell’antifascismo e della Costituzione. Il comitato provinciale "Ettore Troilo" ha voluto organizzare iniziative che tengano conto della memoria di ciò che è stato coniugandola con il presente che viviamo.

L'Anpi Pescara sarà in piazza Sacro Cuore il 26 settembre, dalle 16 alle 19, e al Circolo Aternino per l'intera giornata del 27 settembre, quando dalle 9 sarà visitabile la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo 1943-1943”. Dalle 9:30 è invece prevista l’assemblea degli iscritti.

Alle 15, in collegamento da Milano, il presidente emerito dell’Anpi nazionale, Carlo Smuraglia, presenterà con Alessandra Renzetti il libro “Antifascismo quotidiano”. A seguire, il dibattito condotto da Alessandra Renzetti al quale parteciperanno lo stesso Smuraglia, lo storico Enzo Fimiani, il giornalista Luca Prosperi e il presidente provinciale dell’Anpi Nicola Palombaro.