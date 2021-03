Giornata vittime del Covid, bandiere a mezz'asta davanti alle sedi del Pd in Abruzzo 

Oggi, 18 marzo, anche il Partito Democratico celebrerà la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus.

In una comunicazione al gruppo dirigente locale e alle segretarie e ai segretari di circolo del Pd in Abruzzo, il segretario regionale Michele Fina accoglie la richiesta del neo segretario nazionale Enrico Letta, invitando a esporre a mezz’asta le bandiere nazionale ed europea davanti alle sedi e ai circoli del Pd, "compatibilmente con le norme anti Covid di ogni territorio" e "così come disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri sugli edifici pubblici", per onorare la memoria di tutte le vittime di Covid.