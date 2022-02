Giornata del personale sanitario, Pagano: "Straordinario impegno in difesa della nostra salute"

Il senatore pescarese Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia per l'Abruzzo, è voluto intervenire su Facebook a proposito della giornata nazionale del personale sanitario che si celebra oggi, 20 febbraio. Queste le parole di Pagano rivolte a tutti gli operatori 'oss':

"Ogni giorno, e in particolar modo in questi ultimi due anni, i professionisti sanitari e i volontari mettono la tutela della nostra salute al primo posto. Lo ricordiamo soprattutto oggi in occasione della 2ª giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato istituita per celebrarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia. Grazie ancora a tutti voi per il vostro straordinario impegno in difesa della nostra salute".