Giornata della memoria, Sospiri: "Rinnovare la coscienza e non dimenticare"

In occasione della giornata della memoria, il presidente del consiglio regionale Sospiri ha voluto dedicare l’apertura della seduta odierna a questa importante ricorrenza citando una frase del filosofo spagnolo George Santayana:

‘Il progresso, lungi dal consentire il cambiamento, dipende dalla capacità di ricordare… Coloro che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo’.

Sospiri ha sottolineato come tale affermazione “racchiuda il senso più autentico del valore della memoria e del giorno stesso della memoria: ricordare, rinnovare la coscienza e la consapevolezza di quei fatti che fanno parte del nostro passato collettivo, per non ripetere più tutto ciò che di negativo, di errato, di umanamente sbagliato, ne ha fatto parte. Ed è solo questa consapevolezza, questa memoria mai negata, che può concederci il privilegio del progresso, della crescita, della proiezione positiva verso il futuro”, ha concluso il presidente del consiglio regionale.