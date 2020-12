Nella giornata della disabilità nuova mozione dei consiglieri del M5s per l'accessibilità e disability manager

Anche i consiglieri comunali del M5s di Pescara hanno aderito all'iniziativa nazionale che prevede, in occasione della giornata internazionale della disabilità, la presentazione nei vari consigli comunali di mozioni per tutelare le persone affette con disabilità in particolare sul fronte dell'abbattimento delle barriere architettoniche e della creazione della figura del disability manager.

È stata quindi presentata la nuova mozione che richiama l'hashtag #nessunoescluso l'impegno del Comune a redigere un piano per eliminare le barriere e garantire un pieno diritto di accessibilità agli edifici pubblici e lungo strade e piazze, oltre alla figura del disability manager che possa fare da raccordo fra gli amministratori e i cittadini, anche nelle aziende partecipate, per conformare sempre più ogni servizio comunicazione, struttura, procedimento e azione amministrativa, alle migliori pratiche dell’accessibilità universale, per rendere ogni spazio, servizio, evento accessibile a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione.

La mozione è stata predisposta e preparata sulla piattaforma Rousseau coinvolgendo oltre 100 consiglieri comunali pentastellati, mentre i consiglieri pescaresi Erika Alessandrini, Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo hanno aggiunto: