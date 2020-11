Giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il messaggio di Sospiri

In occasione della giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Lorenzo Sospiri ha voluto diffondere un messaggio. Il presidente del consiglio regionale, infatti, è intervenuto per la celebrazione odierna, che ricorda quando l’assemblea generale delle nazioni unite ha approvato la dichiarazione universale dei diritti del fanciullo.

“La giornata di oggi – dichiara Sospiri – ci ricorda che i bambini e gli adolescenti stanno pesantemente soffrendo tutte le limitazioni imposte dalle misure di contenimento della pandemia. Questo accade nella fase più importante della loro formazione di uomini e donne del domani. Io sono molto felice però, perché in questa Regione abbiamo finalmente istituito la figura del Garante dei loro diritti, che sta operando bene, seppur tra tante difficoltà”.

I bambini e gli adolescenti, dice Sospiri, “subiscono l'impossibilità in questo momento di fare quello che a noi invece è stato concesso, cioè vivere liberamente cose normali, come prendere un pallone e andare a giocare, vedersi con gli amici, in qualche caso andare a scuola. Dobbiamo essere molto bravi a capire le loro esigenze ad essere pazienti. Tocca a noi adulti inventare nuovi strumenti per farli socializzare, avvalendoci delle nuove capacità tecnologiche. È compito della Regione e del consiglio regionale mettersi a sostegno di qualsiasi progetto possa colmare questa carenza di relazione”, conclude il presidente.