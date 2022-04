Giorgia Meloni elogia il tassista: "Complimenti a Vincenzo e al suo sangue freddo"

Anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è intervenuta per congratularsi con Vincenzo Femminilli, il 67enne tassista ed ex militare della Guardia di Finanza che due giorni fa, per ben tre ore, ha portato in macchina da Pescara fino ad un'area di servizio dell'autostrada A14, nel Pesarese, il 29enne Federico Pecorale, accusato di aver sparato nel primo pomeriggio di domenica a Yelfri Guzman, cuoco 23enne di un ristobar di piazza della Rinascita. Queste le poche parole postate dalla Meloni sui suoi canali social:

"Complimenti a Vincenzo che, grazie al suo sangue freddo, ha permesso alla Polizia di arrestare questo vigliacco che ha sparato al barista di 23 anni".

La parlamentare romana, ex ministra della gioventù, ha inoltre voluto citare le dichiarazioni che lo stesso tassista abruzzese ha rilasciato telefonicamente al 'Corriere della Sera': "Lo ammetto: durante quelle tre ore è stato come se il sedile del mio taxi fosse fatto di spilli. Ma in qualche modo la divisa te la porti sempre dentro, anche se da pensionato. E forse grazie al mio passato quarantennale nelle forze dell’ordine sono riuscito a restare freddo".

Femminilli, che svolge la professione di tassista da appena sei mesi, con licenza ottenuta a Vasto dopo essersi congedato già da un lustro dalle Fiamme Gialle, è stato premiato nella mattinata di oggi, 12 aprile, durante la cerimonia organizzata per festeggiare il 170esimo anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato che si è tenuta all'Aurum: "Non mi sento un eroe. Non sono un eroe - ha detto l'uomo all'Ansa - Sono una persona normale che ha fatto il suo dovere. Nonostante siano passati cinque anni da quando ho lasciato la Guardia di Finanza, la divisa me la porto dentro. E, quando c'è da dare una mano, sono sempre pronto", ha concluso Vincenzo Femminilli.