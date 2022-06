Elezioni amministrative, a Scafa è Giordano Di Fiore il nuovo sindaco

Il primo cittadino uscente Maurizio Giancola non riesce a ottenere la riconferma e Scafa ha così un nuovo sindaco.

È Giordano Di Fiore, appoggiato dalla lista "Scafa che ci piace", grazie al 55,87% delle preferenze.

Invece Giancola, che era sostenuto dalla lista "Scafa verso il futuro", si è fermato al 44,13%.

Saranno 8 i posti in consiglio comunale per la maggioranza e 4 per la minoranza. Dei 3.518 elettori hanno votato in 2.345 (66,66%) mentre sono state 41 le schede nulle e 13 quelle bianche.