I giochi per bambini disabili del parco dei sogni saranno ripristinati grazie al contributo del Club Rotary Pescara Nord

Grazie al contributo del Club Rotary Pescara Nord verranno ripristinati i giochi per bambini diversamente abili danneggiati nel parco dei sogni, in via Mafalda di Savoia. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione ambiente Ivo Petrelli, illustrando i dettagli dell'accordo raggiunto con il circolo, assieme al vicesindaco e assessore Gianni Santilli, e al funzionario Mario Caudullo. Presente al sopralluogo nel parco anche Giuliano Diodati, membro del Club Rotary Pescara Nord. Petrelli ha spiegato che quei giochi attualmente presenti sono inutilizzabili a causa dell'usura e dei danni riportati col tempo:

"Tale esigenza è emersa, peraltro, nelle scorse settimane quando abbiamo inaugurato i nuovi giochi per portatori di disabilità all’interno della Pineta dannunziana, iniziativa che ci ha permesso di raccogliere il disagio di alcune famiglie che trovavano nel parco di via Mafalda di Savoia un’ottima valvola di sfogo. A quel punto abbiamo deciso di riattivare il partneriato generoso con il Rotary Club che si è subito messo in moto con i propri soci dichiarandosi pronto a un nuovo contributo per il ripristino dei giochi danneggiati o mancanti oltre che delle piattaforme di transito e accesso, per restituire a tutti i bambini il diritto al gioco sociale, ovvero collettivo, all’interno degli spazi verdi

aperti al pubblico della città, attrezzature che sono fondamentali per garantire l’esercizio del diritto alla condivisione e all’inclusione. "

Ora si terrà un incontro con il consulente della ditta che realizzerà le opere e che effettuerà con gli uffici comunali un sopralluogo sul posto per predisporre il progetto finale e il primo preventivo delle spese da sostenere:

"Ovviamente il primo ringraziamento va rivolto ai soci del Club Rotary Pescara Nord che di nuovo si sono messi a disposizione della città e della parte più fragile del territorio per collaborare a un’iniziativa per la quale organizzeremo anche un momento di condivisione con la città"