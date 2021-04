Michele Fina fa gli auguri a Gilberto Malvestuto per i suoi 100 anni

Il segretario regionale del Pd ha inviato una lettera di auguri all'ultimo sottufficiale della Brigata Maiella nel giorno in cui quest'ultimo compie 100 anni

Il segretario regionale del Pd, Michele Fina, ha inviato una lettera di auguri all'ultimo sottufficiale della Brigata Maiella Gilberto Malvestuto nel giorno in cui quest'ultimo compie 100 anni.

Questo il testo della missiva: "Caro Gilberto, a nome del Partito Democratico regionale ti rivolgo gli auguri di buon compleanno. L’augurio a te è anche quello alla storia di coraggio e impegno civile che hai messo in pratica e rappresenti. La Brigata Maiella è un vanto dell’Abruzzo nella Resistenza, una componente essenziale delle battaglie per la nascita della democrazia repubblicana. Con la Brigata Maiella l’Abruzzo trasmette i suoi valori e i suoi tratti essenziali, di rigore, di semplicità, di franchezza alla nuova Italia che nasce con la Resistenza. Grazie, Gilberto, con te e con i partigiani come te l’Italia e l’Abruzzo hanno un inesauribile debito di riconoscenza".