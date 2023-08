Gianfranco Giuliante è il nuovo portavoce dell'Udc in Abruzzo

Gianfranco Giuliante è il nuovo portavoce e responsabile dell'ufficio elettorale dell'Abruzzo per l'Udc. A comunicarlo è il segretario nazionale dello Scudo crociato Lorenzo Cesa. Gli incarichi affidati a Giuliante, specifica l'agenzia Agi che riporta la notizia, saranno svolti alle dirette dipendente del segretario nazionale.

Ex presidente della Tua, Giuliante ha alle spalle una lunga carriera politica che lo ha visto assessore regionale tra le fila del Pdl ed esponente della Lega da cui poi è uscito creando il movimento “Futur-A confederazione plurale” in qualità di coordinatore.

“Siamo certi che la costruzione delle liste e dei rapporti con gli alleati porterà al raggiungimento di risultati importanti per l'Udc in Abruzzo – si legge in una nota - , data l'esperienza e la profonda conoscenza del territorio abruzzese del neo-portavoce regionale”.