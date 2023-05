Il sindaco Giancola dopo l'incontro al ministero per il raddoppio ferroviario: "Rfi ha accolto alcune osservazioni del Comune di Scafa"

Il sindaco di Scafa Maurizio Giancola ha commentato con un post sui social l'incontro avvenuto martedì 9 maggio a Roma, nella sede del ministero dei trasporti e delle infrastrutture, riguardante il raddoppio ferroviario sulla linea Pescara - Roma lotto 2 Manoppello - Scafa. Ricordiamo che il progetto propedeutico all'alta velocità è al centro di un acceso dibattito fra i comitati dei residenti che chiedono modifiche al tracciato di Rfi, le amministrazioni comunali e le ferrovie stesse:

"Si è potuto riscontrare il parere positivo della Rfi in merito ad alcune delle osservazioni presentate dal Comune di Scafa durante il dibattito pubblico (2 sottopassi ciclopedonali e la modifica del tracciato x salvaguardare la villa ex Sama)."

Il sindaco intervenuto in presenza durante la conferenza ha messo in rilievo che il parere positivo allo studio di fattibilità era comunque subordinato alla realizzazione da parte di Rfi delle osservazioni non ancora recepite ( riqualificazione di corso primo maggio, parcheggi, riqualificazione dello stabile della stazione oltre alle 2 piazze del centro abitato), ottenendo rassicurazioni in merito al loro finanziamento da parte della Regione Abruzzo, del Commissario dell'Rfi e del presidente della conferenza dei servizi:

"I finanziamenti faranno carico in parte direttamente dalla Rfi e in parte con l'utilizzo del 1% previsto nel quadro economico dello studio di fattibilità per finanziare le migliorie dei comuni interessati dall'opera." Il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, invece aveva espresso delusione al termine dell'incontro avuto con Rfi parlando di mancanza di apertura da parte delle ferrovie.