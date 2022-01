Giampietro (Pd) su viale Marconi: "Ennesimo pasticcio della giunta Masci su viale Marconi, si rischia il caos"

Continuano le polemiche a distanza fra maggioranza e centrosinistra in merito al progetto della nuova viabilità in viale Marconi. Il capogruppo al consiglio comunale del Partito Democratico Piero Giampietro, infatti, attacca l'amministrazione Masci per l'ordinanza che ha istituito le corsie preferenziali per gli autobus, rendendo dunque multabili gli automobilisti che le percorrono, senza però aver completato i lavori di segnaletica nel tratto fra via Pepe e via Corradino d'Ascanio, né aver posizionato la segnaletica verticale in gran parte del tratto restante. Inoltre, aggiunge Giampietro, oggi se gli autobus percorrerebbero solo le preferenziali dovrebbero lasciare i passeggeri in mezzo alla carreggiata:

"Eppure il settore lavori pubblici aveva chiesto questa ordinanza fin da Natale, sostenendo dunque che tutto fosse pronto. Un pasticcio dietro l'altro. Ci chiediamo come si debbano comportare gli automobilisti da oggi in poi, ma anche come debbano orientarsi gli autisti degli autobus visto che percorrendo viale Marconi, nel tratto finale non c'è traccia di corsie preferenziali nonostante il Settore Lavori Pubblici abbia chiesto l'ordinanza per la loro istituzione addirittura prima di Natalela situazione è ormai sfuggita da ogni razionalità e buonsenso. La fretta è cattiva consigliera: avrebbero potuto fermarsi e ragionare su come correggere gli errori, ma continuano ad andare avanti testardamente ed a commettere un errore dietro l'altro a discapito della sicurezza dei cittadini, specialmente degli utenti più deboli."

Secondo il capogruppo, occorre un'immediata correzione del provvedimento per evitare il caso in quel tratto annunciando di aver chiesto una seduta straordinaria della commissione consiliare controllo e garanzia del consiglio comunale per giovedì alle 15 con l'audizione dell'assessore e dei dirigenti su questo provvedimento. Qualchen giorno fa, lo ricordiamo, c'era stato il consiglio comunale straordinario aperto agli interventi esterni riguardante proprio viale Marconi, durante il quale l'amministrazione Masci aveva confermato che non ci sarà una sospensione dei lavori ma verranno effettuate alcune modifiche al progetto.