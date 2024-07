Giampietro (Pd): "Non accettabili le perdite d'acqua nelle strade con i rubinetti a secco" [FOTO]

«Sulla crisi idrica ognuno deve fare il proprio dovere: anche chi amministra».

A dirlo è Piero Giampietro, consigliere comunale del Pd a Pescara.

«Intanto bisogna dire la verità», aggiunge, «gli orari di chiusura ufficiali e le zone ufficialmente interessate non corrispondono assolutamente alla realtà. L’acqua manca in buona parte del giorno e in zone molto più ampie di quelle indicate da Aca».

Poi Giampietro fornisce un altro elemento di valutazione: «E non è accettabile che mentre nelle case non c’è acqua, nelle strade le perdite vengono segnalate dai cittadini e per giorni interi restano senza soluzione: ecco alcune segnalazioni ricevute in questi giorni dai cittadini in via Colle Scorrano, Strada Fonte Borea, via Fonte Romana. Puntualmente segnalati agli uffici competenti da giorni e non ancora risolti adeguatamente. Aca e Comune di Pescara, anziché spalleggiarsi a vicenda come in queste ore, attivino ogni forza perché la situazione è diventata insostenibile».