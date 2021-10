Giampietro (Pd) sui parklet: "Giunta Masci cambia idea, a rischio abusivismo, bastava approvare il nostro emendamento"

Nuovo attacco del Pd all'amministrazione comunale sulla questione dei parklet, gli spazi concessi agli esercenti all'esterno delle attività. Il capogruppo al consiglio comunale Piero Giampietro, infatti, evidenzia come la giunta Masci abbia cambiato nuovamente idea ed avrebbe creato un pasticcio:

"Dopo aver bocciato i nostri emendamenti che chiedevano una proroga delle autorizzazioni al 31 dicembre anziché la surreale scadenza fissata al 31 ottobre sulla quale si erano intestarditi, ora il centrodestra cambia idea e vuole la proroga proprio al 31 dicembre, ma se ne ricorda a tempo scaduto. Il rischio è che dopo il 31 ottobre, fino alla approvazione della proroga in Consiglio Comunale, i parklet potrebbero essere considerati abusivi, con evidenti rischi per gli esercenti ed un corto circuito degli uffici. Sarebbe stato sufficiente adottare il buon senso e comprendere che la nostra richiesta era del tutto ragionevole, e votarla".

Giampietro ha evidenziato come il centrodestra abbia scelto la scadenza del 31 ottobre ma la proposta di proroga è stata trasmessa solo questa mattina 25 ottobre, senza avere tempo di convocare una regolare seduta del consiglio comunale, aggiungendo che i parklet siano strumenti utili per riconquistare spazi per i pedoni, alleggerire i marciapiedi e are nuove opportunità alle categorie dei pubblici esercizi particolarmente colpite dalle restrizioni anti-Covid:

"Ecco perché continueremo a chiedere che si adotti uno studio per comprendere in quali zone e con quali modalità stabilizzare lo strumento dei parklet. Ma intanto la giunta Masci trovi una soluzione per non rendere abusivi per pochi giorni i parklet. E alla maggioranza suggeriamo di leggere bene i nostri emendamenti prima di bocciarli per partito preso".