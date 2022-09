Giampietro (Pd) sulla discarica a San Silvestro: "Nessuna ordinanza di sgombero prima del sequestro"

«È bastata una semplice verifica negli uffici per accertare che nessuna ordinanza è stata emessa per la bonifica della discarica abusiva tra via Luciani e il cimitero di San Silvestro, sequestrata ieri dai carabinieri forestali dopo la denuncia del consigliere regionale Antonio Blasioli».

A dirlo è Piero Giampietro, capogruppo del Pd in consiglio comunale, che aggiunge: «L’unica ordinanza di cui c’è traccia è quella che il sindaco si appresta a firmare solo ora e su precisa richiesta della Procura della Repubblica, successiva al sequestro a opera dei carabinieri forestali».

Giampietro replica a quanto detto da Cristian Orta di Fratelli d'Italia: «Il consigliere Cristian Orta afferma che l’amministrazione era stata informata già a luglio di questa situazione e non c'è motivo per dubitarne, ma a questo punto la giunta deve spiegare perché non ha agito tempestivamente con l’ordinanza. Non è la prima volta che accade: questa giunta è impermeabile alle richieste dei cittadini, delle associazioni, persino delle altre istituzioni. Non dimentichiamo che lo scorso anno, dopo l’allerta meteo, non fu emessa alcuna ordinanza per l’elevato rischio di incendio della pineta: ora ci aspettiamo una risposta sul perché si è dovuto aspettare l’intervento della forza pubblica per emettere un’ordinanza di bonifica di un’area vicinissima alla stessa Pineta, nonostante l’amministrazione fosse già informata di questa situazione».