Giampietro (Pd) sulla nuova piazza in via Lago Di Borgiano: "Quel progetto non migliorerà l'aggregazione sociale dei residenti"

La piazza che il centrodestra intende realizzare in via Lago di Borgiano non sarà un punto di aggregazione sociale, rischiando quindi di fallire l'obiettivo principale dell'opera. A dirlo il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Piero Giampietro, da noi raggiunto in merito alla questione del progetto arrivato in commissione comunale e che presto sarà discusso e votato in consiglio comunale. Il centrodestra, infatti, ha presentato l'opera che costerà complessivamente circa 1,6 milioni di euro, fra lavori per il parco e per la piazza che prenderà il posto dell'area lasciata vuota dai palazzi popolari in abbattimento dopo essere stati classificati, nel 2017, come inagibili.

"È chiaro che in quella porzione di quartiere va concepito un progetto di riqualificazione, e l'idea di realizzare una piazza è quella giusta per raggiungere l'obiettivo di creare un punto di aggregazione sociale per i residenti, che da sempre soffrono a Rancitelli la mancanza di spazi di questo genere. Ma nello specifico, il progetto presentato dal centrodestra ci lascia perplessi in quanto per la conformazione tecnica rischia di diventare una cattedrale nel deserto, ovvero non pienamente utilizzata dai cittadini. Non siamo qui a discutere di questioni estetiche, che chiaramente possono essere sempre soggettive ed opinabili, ma analizzando il progetto è probabile che quella piazza non raggiungerà l'obiettivo sperato. Prendiamo ad esempio le panchine scelte, che saranno basse e quindi non agevoleranno la possibilità di rimanere per molto tempo seduti in quell'area. Inoltre, non sarà possibile partecipare ed assistere a spettacoli pubblici o altro tipo di iniziative all'aperto."

Giampietro poi evidenzia come, oltre a questo progetto che rischia di sprecare ingenti risorse pubbliche (un milione di euro per la realizzazione della piazza e 600 mila euro per il parco), anche quello della riqualificazione dell'area di risulta rischia di danneggiare ulteriormente e depauperare di un servizio importante il quartiere di Rancitelli:

"Nel progetto riguardante la riqualificazione dell'area di risulta e la nuova sede unica della Regione, si prevede il trasferimento dell'agenzia di promozione culturale (biblioteca Di Giampaolo) dall'attuale sede che si trova a poca distanza da via Lago di Borgiano, proprio nell'area di risulta. Anche in questo caso è sì necessario trovare una soluzione alternativa a quella attuale, con la biblioteca che si trova in un locale in affitto, ma dev'essere individuata sempre all'interno di Rancitelli, che rischia quindi di rimanere ancora una volta un "quartiere dormitorio""