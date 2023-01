Giampietro (Pd) e Frattarelli (Sclocco sindaco) sul Parco Nord: "Progetto che viene da lontano, serve condivisione con la città"

Sì al Parco Nord, ma condividendo il progetto con la città ed evitando pericolose speculazioni da parte del centrodestra. Il capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro ed il capogruppo della lista Sclocco Sindaco Mirko Frattarelli intervengono in merito al progetto del Parco Nord, la grande area verde al confine fra Pescara e Montesilvano che dovrebbe raggruppare quasi ettari di verde pubblico. Già ad ottobre il consiglio comunale aveva approvato la variante urbanistica propedeutica al progetto relativo al nuovo polmone verde della città riqualificando un'area in cui da decenni si attendevano interventi importanti.

Frattarelli evidenzia come il progetto in reaòtà sia un'idea delle amministrazioni di centrosinistra di qualche anno fa:

"L' idea del Parco Nord a ridosso del complesso le Naiadi è una vecchia idea del centrosinistra. Siamo contenti che l'amministrazione comunale segua la linea tracciata tempo fa. Finalmente quattromila etteri di verde pubblico attrezzato saranno a disposizione dei cittadini pescaresi. L'augurio è che non si facciano errori progettuali. Si coinvolga la cittadinanza e si scelgano le idee migliori per rendere il parco nord veramente attrattivo, sicuro ed accogliente. Non si possono decidere il futuro e le attività che caratterizzeranno l'area del parco, solo ed esclusivamente dentro palazzo di città. La costruzione del progetto sia condiviso con la città, con il quartiere, con le associazioni ambientaliste, culturali e sportive. Solo coinvolgendo e dialogando con tutti il parco nord potrà avere l'ambizione di diventare punto di riferimento e sviluppo di tutto il quartiere."

Frattarelli poi aggiunge che l'amministrazione Masci vorrebbe fare tutto in sordina e senza alcuna concertazione, un errore grave considerando che il Parco Nord con la nascita della Nuova Pescara sarà anche occasione per la riqualificazione della zona sud di Montesilvano:

"Invito sindaco e assessore competente ad aprire alla cittá la discussione sul parco, attraverso un concorso di idee che coinvolga università, associazioni e cittadini residenti."

Anche il capogruppo del Pd Giampietro parla di un progetto importante ideato nelle precedenti amministrazioni guidate dal centrosinistra, augurandosi che non vi siano speculazioni ed annunciando la massima vigilanza da parte dell'opposizione in tutti i passaggi del progetto presentato dal centrodestra:

"Il progetto del Parco Nord, arrivato ora in commissione è certamente un'idea importante sulla quale non possiamo non essere d'accordo considerando che si tratta di una proposta già dell'amministrazione comunale di centrosinistra. Occorre però tenere presente alcuni punti fermi: prima di tutto il nuovo Parco dovrebbe in teoria anche cambiare nome. Bisogna infatti iniziare a ragionare in chiave più ampia pensando che fra qualche anno esisterà la realtà della Nuova Pescara, e dunque quel parco non rappresenterà più di fatto una zona di confine fra due comuni o la porta nord della città. Occorre poi che il Parco nord sia davvero un parco: negli ultimi anni, infatti, con l'amministrazione Masci abbiamo potuto vedere una gestione del verde molto discutibile e quindi saremo vigili ed attenti nell'evitare qualsiasi possibile speculazione. Il centrodestra ha una concezione di aree verdi ormai datata e differente rispetto a quella ecosostenibile e moderna che ci appartiene. Infine massima condivisione con la città: il progetto dev'essere aperto alle osservazioni ed alle proposte dei cittadini, delle associazioni e di tutte le forze politiche considerando l'importanza dell'area che sarà interessata da quella nuova realtà verde di Pescara".