Il consigliere Giampietro raccoglie l'appello dei cittadini dei Colli: "Stremati dalle continue interruzioni idriche"

Un intervento immediato del Comune per informare i cittadini sulla situazione della crisi idrica che sta colpendo anche il quartiere dei Colli, a causa delle continue interruzioni idriche o riduzioni di portata a cui sono sottoposti ormai da mesi. Il capogruppo Pd al Comune Giampietro ha raccolto il grido d'allarme del quartiere, stremato dalle chiusure notturne che spesso non rispettano gli orari dichiarati dall'Aca, e che creano disagi notevoli ai cittadini.

Giampietro sottolinea come nessuno voglia incolpare Comune e Aca per le stagioni poco piovose, ma ormai la situazione è diventata insostenibile:

Ci saremmo aspettati un intervento da parte del Comune per aiutare ed informare i cittadini di via Colle Innamorati, via Colle Scorrano, via Colle di Mezzo, via Valle Furci, della parte alta di via di Sotto e delle relative traverse, che da mesi non riescono neppure a programmare una doccia” afferma il consigliere comunale “e invece gli unici interventi sono quelli promossi dalla commissione controllo e garanzia, presieduta dall’opposizione, che ad agosto ha convocato la direzione tecnica dell’Aca dalla quale aveva ricevuto rassicurazioni sulla previsione di un allentamento della emergenza idrica podo dopo Ferragosto.

Il capogruppo Pd e i cittadini chiedono ora di conoscere le tempistiche per un ritorno alla normalità, e perchè gli orari non vengono rispettati oltre a conoscere le tempistiche di chiusura dei cantieri per le riparazioni sulle condotte in atto ai Colli, che hanno aggravato la situazione: