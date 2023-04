Giampietro (Pd) sull'abbattimento dei cinghiali in città: "Cittadini preoccupati, serve una presenza reale della polizia locale"

Modificare l'ordinanza sindacale riguardante l'abbattimento dei cinghiali in città, dopo le preoccupazioni e i timori espressi da molti cittadini. A dirlo Piero Giampietro, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale che abbiamo raggiunto in merito alla questione dell'abbattimento degli ungulati dopo la proroga dell'ordinanza di autorizzazione per le guardie venatorie di abbattere gli animali anche nel contesto urbano di Pescara. Da tempo diversi residenti delle zone dove si registra la maggior parte delle presenze dei cinghiali segnala spari e abbattimenti senza preavviso, con le zone che vengono si circoscritte e monitorate ma senza la presenza obbligatoria della polizia municipale.

"In commissione controllo e garanzia abbiamo affrontato la tematica dopo le lamentele e i timori dei residenti di alcuni quartieri, soprattutto in periferia. Come Pd e centrosinistra partiamo dal presupposto che non appoggiamo e condividiamo la legge nazionale che permette questo abbattimento da parte di guardie autorizzate in città, legge sulla quale si appoggia l'ordinanza di Masci. Chiediamo che le zone vengano transennate e i cittadini vengano avvisati dell'imminente abbattimento con relativi spari da arma da fuoco. Nell'ordinanza attualmente non è obbligatoria la presenza della polizia locale e questo è un problema serio di sicurezza. L'ordinanza va rivista, le strade vanno chiuse con la presenza degli agenti, che devono avere un ruolo preciso. Occorre la massima sicurezza e tranquillità per operazioni di questo tipo, anche nelle zone periferiche a minore densità di popolazione. Abbiamo chiesto quindi una revisione immediata dell'ordinanza al sindaco Masci".