Via allo sfalcio nei parchi e i giardini pubblici, Santilli: "Rallentanti dal maltempo, presto saranno pienamente fruibili"

“È stato necessario attendere un allentamento delle condizioni meteo per poter cominciare ad agire sui parchi e sugli spazi verdi cittadini, primo atto del piano di manutenzione che ne restituirà la piena fruibilità alla cittadinanza e il miglior aspetto possibile”. Lo fa sapere il vicesindaco e assessore al verde pubblico Gianni Santilli sottolineando quindi che è stato fino ad ora tecnicamente impossibile intervenire per lo sfalcio dell'erba in quanto troppo bagnata viste le piogge che hanno insistito sulla città nelle ultime settimane.

“Ci stiamo muovendo secondo le indicazioni degli esperti e dei tecnici. Le squadre saranno impegnate per l’intera settimana prossima, secondo un’articolata pianificazione che riporterà i parchi all’originario splendore”, aggiunge Santilli.

“In queste oro intanto, gli operai sono intervenuti in piazza I Maggio per la rimozione di alberi e rami secchi, così come in altre vie interessate dalla presenza di situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità – specifica -. Si è già provveduto allo sfalcio delle erbe nei due plessi scolastici e nell’intera via Vespucci, e in via Anelli. Ai Colli siamo intervenuti nella scuola Renzetti e in aree limitrofe, lavori anche lungo la Strada Parco. Confidando nel meteo favorevole – conclude – potremmo ripristinare la normalità in tempi accettabili e rivedere i nostri spazi verdi nella loro veste migliore”.