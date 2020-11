Gestione raccolta indifferenziata dei rifiuti per Covid-positivi, ne usufruiscono in 350

Sono in 350 i pescaresi che usufruiscono della gestione della raccolta indifferenziata dei rifiuti per Covid-positivi, servizio svolto da Ambiente Spa. Un numero che ha già raggiunto quelli del mese di marzo, cioè della prima ondata della pandemia, e che si teme sia destinato a crescere visto l’aumento quotidiano dei malati. Ivo Petrelli, presidente della commissione ambiente, ha ufficializzato il dato dopo la riunione odierna che si è svolta alla presenza del responsabile di Ambiente Spa, Massimo Del Bianco. I cittadini, ovviamente, sono in isolamento domiciliare.

“La società Ambiente - spiega Petrelli - ha già predisposto, dalla prossima settimana, il potenziamento del servizio, passando da un’unica raccolta del pattume a settimana, il venerdì, ad almeno due raccolte settimanali, il martedì e il venerdì. Va però meglio organizzato il servizio del conferimento cercando di capire come supportare il soggetto Covid-positivo per il ritiro del suo pattume potenzialmente contaminato direttamente sul pianerottolo del suo appartamento, nel caso abiti in un condominio, piuttosto che imporgli di depositare lo stesso in strada come accade oggi, di fatto costringendolo a uscire di casa, procedura che a questo punto cercheremo di rivedere e rimodulare con il supporto della protezione civile”.