Dalla maggiore cura del verde all'efficienza burocratica: i cimiteri della città passano alla società in house Pescara Multiservice

Affidata alla società in house del Comune Pescara Multiservice la gestione dei cimiteri cittadini. Con il sì del consiglio comunale a partire o dal primo maggio o dal primo luglio,a seconda del se si riuscirà a sottoscrivere il contratto nei tempi previsti vista la necessità di pubblicare sull'albo Anac la novità così come previsto dalle recenti modifiche di legge, il servizio passerà ufficialmente da Ambiente alla “braccio operativo”, come lo ha definito l'assessore comunale Maria Rita Carota, dell'amministrazione.

Proprio lei è stata quella che ha portato avanti l'iter giunto ora a compimento e che vedrà Pescara Multiservice come l'addetta alla manutenzione ordinaria delle opere esistenti e che saranno realizzate all'interno dei cimiteri della città. In capo al nuovo gestore anche l'espletazione di tutti i servizi cimiteriali generali e cioè la pulizia e la cura del verde oltre che le tumulazioni, le estumulazioni, le esumazioni e tutte le attività a queste affini. Tra gli altri compiti, oltre all'ovvia gestione degli immobili e degli impianti utili ad erogare i servizi, anche quello di predisporre gli atti preliminari e per concessione dei manufatti cimiteriali e dei servizi all'utenza, sulla base di apposita modulistica. Sempre la Pescara Multiservice avrà l'incarico di incassare al momento della prenotazione o della stipula dell'atto di concessione, dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, canoni e diritti per le funzioni cimiteriali, nonché i proventi derivanti dalla concessione dei manufatti ed aree cimiteriali e dai contratti di illuminazione votiva. Tutto tramite il conto corrente già esistente.

Saranno dunque i suoi addetti ad aprire e chiudere i cimiteri e a vigilare su eventuali danneggiamenti oltre che sui lavori che dovessero essere eseguiti al loro interno verificando le eventuali autorizzazione, oltre a dover garantire, se necessario con interventi di ripristino, il buono stato della pavimentazione, degli intonaci e dei rivestimenti. Un'azione preventiva quella che anche gli si chiede attraverso la programmazione di intervenit su strutture, arredi, impianti e apparecchiature così che non ci si trovi a doverlo fare quando ormai sono tanto degradate da costituire un pericolo. Attività che include anche la potatura degli alberi e l'abbattimento nel caso in cui possano essere a rischio crollare. Insomma un'attività tout court suddivisa tra operazioni quotidiane, settimanali e mensili che devono garantire ordine e decoro ai cimiteri della città.

Proprio la maggior qualità del servizio che potrà essere così garantito è stato uno degli aspetti che ha spinto l'amministrazione ad optare per l'affidamento in house senza dimenticare che, essendo una società partecipata, il collegamento diretto con il Comune sarà anche utile ad efficientare gli aspetti burocratici legati alle attività cimiteriali. Una relazione costante che, dall'altra parte, consentirà al Comune di avere un costante controllo sula corretta esecuzione dei servizi affidati alla Pescara Multiservice.