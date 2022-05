Zennaro (Lega): "Grande partecipazione dei cittadini ai gazebo sui referndum, ma resta il muro mediatico"

Soddisfatto il deputato della Lega Antonio Zennaro per la “grande partecipazione”, come lui stesso dichiara, dei cittadini abruzzesi alla due giorni organizzata dal partito per dare informazioni e confrontarsi sui cinque referendum per i quali, in concomitanza con le amministrative, si voterà il prossimo 12 giugno.

Gazebo che sono stati allestiti a Pescara e Montesilvano, oltre che ad Avezzano, Celano e Teramo. Un “importante appuntamento elettorale – sottolinea Zennaro – fortemente voluto dalla Lega e da Matteo Salvini che si stanno battendo per il 'sì' ai cinque quesiti. Critico il deputato su quello che definisce “il muro mediatico a livello nazionale su un tema che riguarda 60 milioni di italiani: una giustizia più equa può essere raggiunta anche attraverso i 5 sì ai referendum ed al raggiungimento del quorum”.